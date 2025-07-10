Появилось видео рекордного забега робопса Black Panther II в Китае

В Китае робопес Black Panther II от компании Mirror Me установил мировой рекорд для бесколёсных наземных роботов, пробежав стометровку за 13.7 секунды.

Забег прошел на стадионе в городе Ухань. Представитель компании рассказал, что максимальная скорость робопса составила 9,7 м/с.

На кадрах машина подходит к разработчику и они начинают соревнование. В первые секунды робот ощутимо уступает мужчине, затем наращивает скорость, догоняет его, вырывается вперед и побеждает со значительным преимуществом.

Журналисты заметили, что рекорд Гиннеса по скорости пока принадлежит Корейскому институту передовых технологий: в 2023 году робот Hound пробежал 100 м за 19,87 секунды. По их данным, Mirror Me подаст заявку, чтобы побить этот рекорд.

По мнению аналитиков, такие проекты демонстрируют переход от лабораторных прототипов к коммерчески выгодным решениям.

«Уже через 5−7 лет подобные роботы могут появиться на производственных предприятиях и в логистических центрах», — заметил эксперт робототехнического рынка Ли Сяовэнь.

По его данным, при весе 45 килограммов, машина обладает высокой подвижностью и повышенной устойчивостью на различных поверхностях, благодаря 12 степеням свободы в конечностях.