Появилось видео рекордного забега робопса Black Panther II в Китае
В Китае робопес Black Panther II от компании Mirror Me установил мировой рекорд для бесколёсных наземных роботов, пробежав стометровку за 13.7 секунды.
Забег прошел на стадионе в городе Ухань. Представитель компании рассказал, что максимальная скорость робопса составила 9,7 м/с.
На кадрах машина подходит к разработчику и они начинают соревнование. В первые секунды робот ощутимо уступает мужчине, затем наращивает скорость, догоняет его, вырывается вперед и побеждает со значительным преимуществом.
Журналисты заметили, что рекорд Гиннеса по скорости пока принадлежит Корейскому институту передовых технологий: в 2023 году робот Hound пробежал 100 м за 19,87 секунды. По их данным, Mirror Me подаст заявку, чтобы побить этот рекорд.
По мнению аналитиков, такие проекты демонстрируют переход от лабораторных прототипов к коммерчески выгодным решениям.
«Уже через 5−7 лет подобные роботы могут появиться на производственных предприятиях и в логистических центрах», — заметил эксперт робототехнического рынка Ли Сяовэнь.
По его данным, при весе 45 килограммов, машина обладает высокой подвижностью и повышенной устойчивостью на различных поверхностях, благодаря 12 степеням свободы в конечностях.