Huawei представила флагманский смартфон Pura 80 Ultra c улучшенной камерой

Компания Huawei анонсировала новую флагманскую серию смартфонов Pura 80, сделав основной акцент на возможностях мобильной фотографии.

Ключевой особенностью флагманской модели Pura 80 Ultra стала камера с большим 1-дюймовым сенсором, который значительно увеличивает объем захватываемого света. Это позволяет получать более детализированные и качественные снимки, особенно в условиях слабого освещения. Кроме того, Ultra-версия впервые оснащена системой из двух телеобъективов с поддержкой оптического зума 3,7x и 10x для съемки удаленных объектов и создания портретов с выраженным пространственным эффектом.

За прочность корпуса в Pura 80 Ultra отвечает износостойкое стекло Kunlun Glass 2-го поколения. По заявлению производителя, оно в 16 раз более устойчиво к царапинам и в 25 раз — к повреждениям при падении. Дизайн устройств подчеркивает глянцевый красный цвет корпуса, а модуль камер в старшей модели обрамлен золотистыми кольцами.

Обе флагманские модели – Pro и Ultra – оснащены мощным аккумулятором емкостью 5170 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная — на 80 Вт.

Среди других нововведений — настраиваемая боковая кнопка для быстрого доступа к камере или другим функциям, усовершенствованный сканер отпечатков пальцев и система шумоподавления на базе ИИ для улучшения качества звука во время звонков.

Стоимость устройств в России на момент публикации новости не была раскрыта.