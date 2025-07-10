Ученые выяснили реальный возраст самого старого ударного кратера на Земле

Самый старый ударный кратер на Земле, обнаруженный в регионе Пилбара на западе Австралии, образовался не более 2,7 миллиарда лет назад, а не 3,47 миллиарда лет назад, как считалось ранее. Новое исследование опубликовано Science Advances.

По мнению ученых, кратер может быть еще моложе. На это указывают так называемые конусы разрушения — характерные отпечатки ударных волн в породе, образующиеся только под действием экстремального давления при столкновении с космическим телом. При повторной проверки ученые выяснили, что следы удара присутствуют в более молодых слоях, включая лавовые породы, которые образовались 2,77 миллиарда лет назад. Данный факт свидетельствует о том, что метеорит упал позже формирования этих пород.

Таким образом ученые считают, что кратер образовался в промежутке между 2,7 миллиарда и 400 миллионами лет назад. Также в исследовании говорится, что его реальный диаметр составляет лишь порядка 16 километров, а не более 100 километров, как указывалось в первоначальных оценках.