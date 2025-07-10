В Китае создали пчел-киборгов

Ученые из Пекинского технологического университета превратили пчел в киборгов, вживив в их мозги контроллеры. Как рассказала газета South China Morning Post, исследователи научились управлять полетом пчел с помощью пульта.

Самый легкий в мире контроллер мозга насекомого создала команда профессора Чжао Цзеляна. Весом в 74 миллиграмма, этот контроллер легче мешочка с нектаром.

Прикрепляемое к спине пчелы устройство прокалывает её мозг тремя иглами. Оно создает иллюзии с помощью электронных импульсов и управляет пчелой, заставляя ее поворачивать влево, вправо, вперед и назад. В статье подчеркивается, что пчелы подчиняются командам в девяти из десяти случаев.

Превращенные в киборгов пчелы могут служить военными разведчиками или использоваться для поиска выживших после стихийных бедствий. Микроустройства могут быть оснащены камерами, подслушивающими устройствами и датчиками, позволяющими насекомым собирать и записывать информацию, которая затем будет передаваться оператору.

Пчелы способны проникать в узкие пространства, недоступные для людей и более крупных роботов, не вызывая подозрений. По мнению ученых, пчелы-киборги могут быть бесценны для борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

При это существующие батареи устройств не рассчитаны на длительный срок службы, а более емкие батареи будут слишком тяжёлыми для пчёл.

Сингапурские ученые ранее разработали миниатюрные контроллеры для насекомых, но их устройства крупнее и тяжелее китайских. Сингапурские устройства прикрепляли к тараканам, которых использовали в поисково-спасательных операциях после мартовского землетрясения магнитудой 7,7 балла в Мьянме.

Несколько других стран, включая США и Японию, также участвуют в гонке за создание насекомых-киборгов. А Китай работает над миниатюризацией своих технологий и в других областях: в июне в стране представили дроны размером с комара.