Стало известно, почему сдвинулись полюса Земли

Группа ученых пришла к выводу, что из-за искусственных водохранилищ масса воды на Земле перераспределилась и меняет положение земной коры относительно мантии - среднего слоя планеты. Об этом пишет LiveScience.

Так как земная кора имеет твердую оболочку, она способна скользить по более мягкой мантии, смещая положение полюсов Земли, утверждают исследователи.

«Любое движение массы внутри Земли или на ее поверхности изменяет ориентацию оси вращения относительно земной коры. Этот процесс называется истинным смещением полюсов», - отметили ученые.

Они изучили влияние построенных по всей планете 6862 плотин в период с 1835 по 2011 год, обратив при этом внимание и на то, что объем воды, удерживаемый в искусственных водохранилищах, уже привел к падению уровня мирового океана на 23 миллиметра.

Огромные объемы воды в водохранилищах способствовали тому, что полюса Земли за исследуемый период сместились на расстояние в 3,7 фута (1,1 м), утверждают исследователи.

«Когда мы задерживаем воду, это не только удаляет ее из океанов, тем самым приводя к глобальному падению уровня моря, но и перераспределяет массу по всему миру», - констатировала ведущий автор исследования аспирантка геологии, геофизике и планетологии Гарвардского университета Наташа Валенсич.

Напомним, что ранее в Политехническом университете Вирджинии предупредили, что 28 городов США (с общим населением 34 млн человек) постепенно уходят под воду. По данным некоммерческой организации Climate Central, опасность грозит Новому Орлеану, Атлантик-Сити, Чарлстону, а также острову Либерти в Нью-Йорке, где находится статуя Свободы.