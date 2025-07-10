В iPhone появится новая функция, связанная с наушниками

С выходом операционной системы iOS 26, запланированным на осень этого года, владельцы iPhone получат новую функцию, которая будет напоминать о необходимости зарядить наушники AirPods. Уведомления будут приходить заранее, помогая избежать ситуации, когда пользователь обнаруживает разряженную гарнитуру непосредственно перед выходом из дома или уже вне дома. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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Главное отличие от существующей системы заключается в том, что уведомления будут появляться, даже если наушники не используются и находятся в кейсе. Ранее iPhone сообщал о низком заряде только в момент, когда пользователь вставлял AirPods в уши, или во время активного прослушивания музыки.

Система также будет пытаться работать «интеллектуально», предлагая зарядить наушники в наиболее подходящий момент — например, когда пользователь ставит на зарядку сам iPhone на ночь. Кроме того, iOS 26 сможет отправлять уведомление и по завершении зарядки, информируя, что гарнитура готова к использованию.

При желании новые уведомления можно будет отключить. Соответствующий переключатель появится в настройках AirPods при подключении их к смартфону.

В настоящее время iOS 26 находится на стадии бета-тестирования для разработчиков. Публичная бета-версия ожидается в этом месяце, а полноценный релиз для всех пользователей состоится осенью.