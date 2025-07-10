В iPhone появится новая функция, связанная с наушниками

С выходом операционной системы iOS 26, запланированным на осень этого года, владельцы iPhone получат новую функцию, которая будет напоминать о необходимости зарядить наушники AirPods. Уведомления будут приходить заранее, помогая избежать ситуации, когда пользователь обнаруживает разряженную гарнитуру непосредственно перед выходом из дома или уже вне дома. Об этом сообщает издание 9to5Mac.
Главное отличие от существующей системы заключается в том, что уведомления будут появляться, даже если наушники не используются и находятся в кейсе. Ранее iPhone сообщал о низком заряде только в момент, когда пользователь вставлял AirPods в уши, или во время активного прослушивания музыки.
Система также будет пытаться работать «интеллектуально», предлагая зарядить наушники в наиболее подходящий момент — например, когда пользователь ставит на зарядку сам iPhone на ночь. Кроме того, iOS 26 сможет отправлять уведомление и по завершении зарядки, информируя, что гарнитура готова к использованию.
При желании новые уведомления можно будет отключить. Соответствующий переключатель появится в настройках AirPods при подключении их к смартфону.
В настоящее время iOS 26 находится на стадии бета-тестирования для разработчиков. Публичная бета-версия ожидается в этом месяце, а полноценный релиз для всех пользователей состоится осенью.