Исследования космического льда повергли ученых в шок

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета выяснили, что космический лет совсем не такой, каким его себе представляли земляне. Об этом рассказал портал Space.com.

На Земле из-за относительно высоких температур у молекул воды достаточно энергии для формирования упорядоченной кристаллической структуры, подобной симметрии снежинок. Ранее считалось, что в космосе, где температура опускается до минус 100-200 градусов и ниже, водяной лед не может кристаллизоваться.

Ученые предполагали, что космический лед «аморфен» и между его молекулами нет упорядоченной структуры. Когда потоки водяного пара с Энцелада, спутника Сатурна, выбрасываются в космос, этот пар замерзает и выпадает обратно на ледяную поверхность спутника. Согласно предыдущим теориям, эти снежинки не имеют такой сложной структуры, как земные снежинки. Результаты новых исследований оспаривают это.

Ученые провели моделирование, которое включало замораживание виртуальных контейнеров с молекулами воды до температур около -120 градусов. Сопоставление компьютерного моделирования замерзания аморфного льда с данными рентгеновской дифракции реального льда позволило предположить, что в некоторых случаях до четверти аморфного льда может состоять из кристаллов, отмечает Space.com.

По словам ученых, представление о том, как космический лед выглядит на атомном уровне, очень важно, поскольку лед участвует во многих космологических процессах - в формировании планет, эволюции галактик и движении материи во Вселенной.

Кроме того, лед - потенциально высокоэффективный материал для космоса. Он мог бы защищать космические корабли от радиации или служить топливом в виде водорода и кислорода.