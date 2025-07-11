Найден первый неандертальский инструмент из кости пещерного льва

Археологи обнаружили древнейший известный многофункциональный инструмент из кости пещерного льва, который явно указывает на изобретательность неандертальцев. Древний артефакт, датируемый концом заальского оледенения — примерно 130 000 лет назад, — представляет собой четыре инструмента, вырезанных из одной большеберцовой кости пещерного льва — своего рода доисторический «швейцарский армейский нож».

© Телеканал «Наука»

Подробный анализ кости, опубликованный в журнале Scientific Reports, выявил признаки преднамеренной обработки, использования и повторного применения. Предполагается, что инструменты сначала использовались для таких задач, как долбление, а затем были сломаны и повторно использованы для обработки или заточки кремневых орудий в процессе, который специалисты называют ретушью.

Костяные инструменты были обнаружены в пещере Складина в Бельгии, которая оказалась настоящей сокровищницей древних тайн. Среди предыдущих находок — хорошо сохранившиеся останки восьмилетней девочки-неандертальца, известной как «ребенок из Складины», которым примерно 127 000 лет, а также тысячи фрагментов кремневых орудий и кости доисторических животных.

Неандертальцы не были глупыми

Хотя точное назначение некоторых инструментов из кости пещерного льва остается неизвестным, это открытие стало очевидным доказательством, что неандертальцы далеко не примитивны, какими их часто представляют.

«Целенаправленное превращение костей льва в функциональные инструменты подчеркивает когнитивные навыки, адаптивность и способность неандертальцев использовать ресурсы не только для удовлетворения насущных потребностей», — пишут авторы исследования.

Эти новые данные раскрывают еще больше подробностей о поведении неандертальцев, особенно об их взаимодействии с пещерными львами. Они сосуществовали сотни тысяч лет, но об их отношениях известно немногое. Хотя на некоторых археологических участках встречаются свидетельства, что неандертальцы снимали шкуры и разделывали пещерных львов, эта находка — первый инструмент, сделанный из их костей.

Многофункциональный костяной инструмент предполагает, что неандертальцы сознательно выбрали большеберцовую кость пещерного льва, потому что ее размер, форма и структурная целостность идеально подходили для выполнения различных задач.

Исследователи заметили, что последовательность шагов, выполненных для изготовления инструмента из кости льва, аналогична той, что применялась для других орудий, найденных в пещере, например, сделанных из костей медведя. Это может означать, что наши древние родственники не придавали какого-либо символического значения этим животным, а охотились на них исключительно в утилитарных целях — вроде создания утвари.

Дальнейшие исследования помогут прояснить неизвестные функции большеберцового инструмента, а сравнение с другими стоянками неандертальцев должно дать представление о распространенности использования костей хищников для изготовления орудий.