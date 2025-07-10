В «МегаФоне» объяснили открытие новых ЦОД растущей онлайн-активностью пользователей

«МегаФон» открыл два новых центра обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге и Твери, предназначенных для хранения и резервного копирования данных. Оператор отмечает, что запуск новых ЦОДов обусловлен быстрым ростом трафика и цифровизации различных сфер жизни, что требует расширения собственной инфраструктуры.

Как пояснили в компании, дата-центры в Екатеринбурге и Твери используют одинаковые инженерные решения, компоненты, процессы и стандарты. Площадь каждого объекта составляет около 800 квадратных метров, каждый вмещает по 110 стоек. Общая потребляемая мощность серверного оборудования составит 1 мегаватт при размещении стандартных стоек по 7 киловатт. В проекте также заложена возможность установки высоконагруженных стоек до 15 киловатт и расширение мощности до 1,5 мегаватта.

«Мы повышаем производительность инфраструктуры существующих ЦОДов и строим новые площадки, ориентируясь на требования энергоэффективности и высокой производительности вычислительных мощностей. Нам удалось спроектировать и построить с нуля дата-центры, учитывающие инженерный опыт крупных ИТ-компаний и собственную техническую экспертизу. Реализованные решения помогли повысить эффективность работы ЦОДов на 25 процентов, благодаря чему мы в разы смогли обеспечить большую плотность эксплуатации сегмента ИТ-инфраструктуры», — отметил директор по энергетическим системам и ЦОД «МегаФона» Александр Брязгин.

По его словам, это дает возможность развивать новые услуги и сервисы, соответствующие требованиям по качеству, надежности и доступности.

Основная задача ЦОДа — обеспечить надежность и устойчивость работы сети в условиях растущей онлайн-активности абонентов, которые все больше используют мобильный интернет, облачные хранилища, стриминговые сервисы. Это приводит к постоянному увеличению объемов передаваемых и обрабатываемых данных. Учитывая растущие потребности, «МегаФон» постоянно расширяет имеющуюся в его распоряжении инфраструктуру по хранению данных.

Открытые дата-центры соответствуют мировым стандартам надежности: это инфраструктура с возможностью ремонта и обслуживания без остановки работы, отмечают в компании. Новые ЦОДы входят в геораспределенную сеть оператора связи общей емкостью более 10 тысяч стоек, которая охватывает построенных по единым стандартам качества 115 центров обработки данных по России. В числе основных объектов — комплекс ЦОДов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Хабаровске.

В этом году планируется запуск двух крупных центров обработки данных с принципиально новой конструкцией в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Каждый из них обладает большим объемом инфраструктуры с потенциалом к расширению, сообщили в компании.