Найден новый вид скорпиона с челюстями, как у дракона

У ложноскорпионов нет острого ядовитого хвоста, как у их более известных пустынных тезок, но их передние клешни, похожие на клешни краба, выглядят весьма грозно. Недавно ложноскорпионы вновь привлекли внимание ученых - в темных пещерах Южной Кореи были обнаружены четыре новых вида этих крошечных паукообразных, совершенно слепых и с «драконьими челюстями», рассказал журнал Popular Science.

Ложноскорпионы - представители отряда маленьких паукообразных, которые внешне напоминают скорпионов, но не имеют хвоста с ядовитым жалом. Обычно они не больше двух-трех миллиметров в длину, а самые крупные особи могут достигать семи миллиметров в длину.

Эти существа обитают в лесах, под камнями, на свалках и даже в домах. С помощью своих клешней ложноскорпионы ловят добычу - мелких насекомых и клещей. Они безвредны для человека. Также их называют «книжными скорпионами», поскольку они часто встречаются в книгах и среди старых документов.

Popular Science отмечает, что в Южной Корее сотни неисследованных пещер, которые идеально подходят для ложноскорпионов. Соавтор нового исследования, арахнолог из Национального университета Чонбук в Южной Корее Кён-Хун Чон рассказал, что до недавнего времени в стране было зарегистрировано всего пять видов ложноскорпионов, а, к примеру, в Китае - несколько сотен. Благодаря новому исследованию их количество в Южной Корее возросло до девяти.

Представителей новых видов прозвали «драконьими ложноскорпионами» из-за их крупных передних придатков, напоминающих челюсти дракона (это помогает им захватывать более мелкую пищу). Все четыре новых вида хорошо приспособлены к жизни в пещерах. Они имеют оранжево-коричневую окраску.

По мнению ученых, эти ложноскорпионы, вероятно, были более широко распространены в Восточной Азии до образования Японского моря примерно 28-13 миллионов лет назад. Затем они, возможно, перемещались между территориями по воде, путешествуя на других животных.