В Египте обнаружена уникальная наскальная гравюра

Древняя каменная гравировка, найденная в долине Нижнего Нила недалеко от Асуана, может приоткрыть тайну раннего этапа становления Египта как централизованного государства. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

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Около 6 тысяч лет назад Египет переживал стремительные политические преобразования. К 3100 году до н.э. появился первый фараон — Нармер, объединивший Верхний и Нижний Египет. Однако этот переходный период остается малоизученным. Новая находка — скальная гравюра — помогает пролить свет на то, как могла зарождаться власть будущих царей.

Гравюра изображает пять фигур, которые тянут богато украшенную лодку — один из ключевых символов в египетской культуре. Лодка приводится в движение стоящим человеком с рулем, а в центре сидит фигура с удлиненной челюстью — возможным намёком на царскую ложную бороду. Это изображение напоминает сцены с элитными персонажами на престижных предметах эпохи ранних династий.

По словам египтолога Дориана Вангулле из Музея Мальгре-Таут, одного из авторов исследования:

«Государственное образование в Древнем Египте и процессы, которые привели к нему, по-прежнему трудно концептуализировать. Наскальное искусство может дать ключ к пониманию самых ранних форм политической власти и ее связи с ландшафтом».

Анализ показывает, что панель была создана в начале IV тысячелетия до н.э., в период между Протодинастическим и Раннединастическим Египтом. Это время перехода от разрозненных общин к централизованной власти. Изображения лодок в то время имели сложную символику — они ассоциировались с путешествием солнца, загробным миром и ритуалами власти.

Важно, что гравюра сделана очень аккуратно и детально — это говорит о том, что ее, скорее всего, заказал человек с высоким статусом. Такие гравюры были не просто украшениями — они могли служить своеобразной «рекламой власти», размещенной в стратегических местах, чтобы заявить о контроле над территорией и усилить легитимность правителя в глазах общества.

Ученые подчеркивают, что подобные находки крайне редки. Количество сохранившихся памятников наскального искусства, относящихся к этому периоду, ограничено. А сами артефакты — под угрозой исчезновения.