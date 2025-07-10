В солнечном ветре обнаружили  «спиральный барьер»

Данные зонда Parker Solar Probe помогли ученым узнать о существовании «спирального барьера» в солнечном ветре. Это открытие позволит лучше понять, как атмосфера Солнца нагревается до миллионов градусов и как возникает сверхзвуковой солнечный ветер.

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Зонд был запущен в 2018 году. Его задача – двигаясь по сложной траектории, подлететь к Солнцу в семь раз ближе, чем любой другой космический аппарат, и изучить его атмосферу.

В июне 2025 года зонд произвел свое 24-е сближение с Солнцем. При этом он достиг рекордной скорости в 692 тысячи километров в час.

Солнечная атмосфера, или корона, намного горячее поверхности Солнца. Ученые в течение многих десятилетий не могли раскрыть причину этого парадокса. Наблюдения также показали, что постоянный поток плазмы и магнитных полей от Солнца (солнечный ветер) разгоняется до невероятных скоростей.

Считалось, что главную роль в этих процессах играет турбулентная диссипация – процесс преобразования механической энергии в тепло. Но оставалось неизвестным, как происходит диссипация в околосолнечном пространстве, где плазма ни с чем не сталкивается.

Новые данные показали, что в этой области существует спиральный барьер, который существенно изменяет природу турбулентной диссипации. Барьер возникает, когда напряженность магнитного поля возрастает по сравнению с давлением в плазме. Он становится более заметным при росте дисбаланса между плазменными волнами. Барьер существенно меняет способ нагрева плазмы, что может объяснить температурные аномалии, сообщает Physical Review X.

Ранее стало известно, что Солнце выбросило исполинский протуберанец по направлению к Земле. Волокно плазмы достигло около миллиона километров. При движении оно образовало на крутящийся смерч из раскаленного газа.