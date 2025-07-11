Обнаружены остатки древних ландшафтов Антарктиды

Ученые обнаружили остатки древних ландшафтов Антарктиды. Они сформировались, когда через восточную часть континента еще текли реки.

Команда из Даремского университета (Великобритания) изучила данные радиолокационных измерений толщины льда и обнаружили обширные, ранее не нанесенные на карту плоские поверхности. Они простирались по береговой линии Восточной Антарктиды на 3500 км, между Землей Принцессы Елизаветы и Землей Георга V.

Ученые пришли к выводу, что эти поверхности были образованы крупными реками. Это произошло после того, как Антарктида отделилась от Австралии 80 млн лет назад, и перед тем, как Антарктида покрылась льдом 34 млн лет назад.

Теперь плоские поверхности скрыты под ледяным панцирем и разделены глубокими впадинами. Они служат барьерами для движения льда и, возможно, замедляют скорость его потери.

Ученые отметили, что ландшафт, скрытый под Восточно-Антарктическим ледяным щитом, является одним из самых загадочных не только на Земле, но и на любой планете земного типа в Солнечной системе. Плато сохранялись относительно нетронутыми на протяжении 30 миллионов лет. Части ледяного покрова не разрушили, а сохранили ландшафт.

Новые данные позволят сделать более точные прогнозы потери льда в Восточной Антарктиде и влияния этого процесса на уровень моря. Если ледяной щит полностью растает, то Мировой океан поднимется на 52 метра. В дальнейшем ученые намерены пробурить лед и взять керны коренных пород для анализа, сообщает Nature Geoscience.

Ранее в Антарктиде обнаружили подледную реку с креветками. Она располагалась в 400 км от открытого моря. Скважину пробурили в русле реки Кэмб. Ученым пришлось преодолеть слой льда глубиной 500 метров.