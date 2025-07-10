YouTube ужесточит политику монетизации

YouTube с 15 июля обновит политику монетизации и ограничит возможность получать доход авторам неаутентичного контента, включающего массово генерируемые ролики, повторяющиеся шаблонные материалы и низкокачественные видео, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет TechCrunch.

Компания обновит политику в рамках партнерской программы YouTube (YPP), добавив более подробные инструкции о том, какой контент может приносить авторам доход, а какой — нет.

Точный текст политики пока не опубликован. В YouTube отмечают, что авторы всегда были обязаны загружать оригинальный и аутентичный контент. Цель изменения политики — дать возможность пользователям лучше понять, является ли контент массово производимым или повторяющимся.

С развитием ИИ-технологий YouTube стал наводнен мусором. Речь идет о низкокачественных медиа и контенте, созданном с использованием генеративного искусственного интеллекта. Например, это ролики, где ИИ-голос наложен на фотографии, или фейковые новостные видео, сгенерированные искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что YouTube увеличит минимальный возраст для проведения прямых трансляций. Дети младше 16 лет смогут вести стримы только в присутствии взрослых.