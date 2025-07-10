Ученые отчитались о попытке сбить астероид космическим аппаратом

Ученые проанализировали последствия столкновения американского космического аппарата DART с астероидом Диморф. Как сообщает Space.com, они обнаружили, что в результате образовалось большое количество крупных камней, которые продолжили свое путешествие в космосе.

В сентябре 2022 года, спустя год после запуска DART, он столкнулся с небольшим астероидом Диморф. Удар был запланированным: ученые хотели понять, насколько такое столкновение может быть эффективным, если однажды некий астероид действительно будет угрожать Земле.

Когда DART врезался в астероид, он не только изменил орбиту небесного тела, как и планировалось, но и выбросил огромное количество валунов, импульс которых в три раза превышал импульс космического аппарата.

Как рассказал астроном из Мэрилендского университета Тони Фарнхэм, этот дополнительный фактор меняет набор физических законов, которые необходимо учитывать при планировании подобных миссий.

«Мы увидели, что валуны не были разбросаны в космосе хаотично. Вместо этого они были сгруппированы в две довольно четкие группы», - подчеркнул Фарнхэм.

Используя снимки, полученные LICIACube (небольшой итальянский космический аппарат, который наблюдал за последствиями удара DART), астрономы отследили 104 валуна диаметром от 0,2 до 3,6 метра, которые отлетали от Диморфа со скоростью до 52 метров в секунду. На основе этих изображений команда ученых определила трехмерное местоположение и скорость выброшенных камней.

Самая большая группа обломков (около 70 процентов всех камней) была выброшена на юг с высокой скоростью и под небольшим углом к поверхности. Ученые отметили, что DART столкнулся с каменистой поверхностью, усеянной крупными валунами, что привело к образованию нитевидных структур в его обломках. Анализ того, как разные типы небесных тел реагируют на удары по ним, крайне важен для обеспечения успеха миссий по защите планеты, подчеркнули ученые.

Импульс валунов, выброшенных при ударе DART, был преимущественно перпендикулярен траектории космического аппарата, что могло привести к наклону плоскости орбиты Диморфа на один градус и вызвать хаотичное вращение астероида в космосе.