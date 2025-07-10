Эксперт перечислил проекты Роскосмоса, на которые направят 4 трлн рублей

Ранее в кабмине заявили, что выделят эти деньги на развитие конкурентоспособности корпорации.

В приоритете — планомерное развитие уже начатых разработок по созданию транспортного энергетического комплекса с ядерной энергодвигательной установкой, а также расширение дистанционного зондирования Земли.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился эксперт по космосу Дмитрий Струговец.

«В нынешнем нацпроекте по космосу нет каких-то суперпрорывных проектов, тот же самый «Космический атом» — это продолжение проектов, заложенных ещё в отдельном проекте, тоже утверждённом президентом в 2009 году. Это создание ядерного буксира, так называемого транспортного энергетического комплекса с ядерной энергодвигательной установкой. Каких-то прорывных новых проектов, на которые пойдут деньги, нет. Это планомерное развитие с учётом инфляции, с учётом стоящих новых задач, развитие спутниковой группировки связи, дистанционного зондирования Земли. То есть ахать, что сейчас свалится на «Роскосмос» и ракетокосмическую отрасль большие деньги, не стоит. Но и умереть ей не дадут».

Средства по новому нацпроекту будут поступать до 2036 года. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что технологии, которые применяются в госкорпорации, должны быть отечественными и отвечать максимально высоким требованиям.