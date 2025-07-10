Британия запустит первый в Европе спутник для отслеживания солнечных бурь

Великобритания представила проект нового спутника, который поможет лучше предсказывать солнечные бури. Об этом рассказали на Национальной астрономической конференции (NAM 2025) в Дареме.

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Миссия под названием UK-ODESSI предполагает запуск недорогого спутника на низкую околоземную орбиту. Он будет оснащён двумя британскими приборами: солнечным коронографом SCOPE и детектором высокоэнергетичных частиц HEPI. Эти устройства позволят наблюдать за выбросами с поверхности Солнца и опасными частицами, которые могут повредить электронику.

Сейчас Европа зависит от американских спутников в этой области. SCOPE поможет следить за корональными выбросами, способными вызвать сбои в работе GPS и электрических сетей. HEPI будет фиксировать опасные частицы.

Запуск может состояться в течение пяти лет, если проект получит финансирование.