«Радиостанция Судного дня» ответила одним словом на жалобы Зеленского

Российская военная радиостанция УВБ-76 утром 10 июля передала новое сообщение.

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Оно появилось в эфире в 11:07, его текст: НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516, - сообщил канал "УВБ-76 логи", отслеживающий работу источника. Это неофициальный канал и публикуемая в нем информация - тоже.

Минобороны РФ и другие государственные структуры не комментируют деятельность станции.

"Информация об этом источнике сигналов не является публичной", - ответил на запрос RT Роскомнадзор.

По данным из открытых источников, УВБ-76 ведет непрерывное вещание с 1975 года на частоте 4625 кГц. Большую часть времени станция передает маркер канала с частотой 25 раз в минуту, за что радиолюбители и разведка НАТО прозвали ее "жужжалкой" (buzzer).

Время от времени в эфир передаются короткие голосовые закодированные сообщения на русском языке.

По версии журналистов ВВС станция связана с российской "ядерной триадой" и является одним из предохранителей системы автоматического ответного удара "Периметр". За это УВБ-76 прозвали "Радиостанцией Судного дня".

"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 вышла в эфир после удара по Курску

Утром 10 июля президент Украины пожаловался на мощный удар ВС РФ по Киеву и попросил у Запада новые системы ПВО.

Накануне УВБ-76 вышла в эфир после удара ВСУ по пляжу в Курске.