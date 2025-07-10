В Челябинске обнаружены останки живших в XVIII веке людей

Останки пяти людей, которые жили в XVIII веке, обнаружили в ходе коммунальных работ на площади Искусств в Челябинские. Об этом рассказал экскурсовод Эдуард Верховых.

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По словам эксперта, работники нашли тела при подготовке прокола трубой улицы Труда в сторону Картинной галереи. Найденные останки в дальнейшем передадут на изучение в Самару, после чего, вероятнее всего, похоронят.

— Неделю наблюдал за земляными работами на площади Искусств, заглядывая через спины рабочих... Но не только я, по закону еще и археологи. Сегодня нам суждено было встретится, — написал Верховых на своей странице в VK.

Археологи Звенигородского музея-заповедника в ходе раскопок в Рождественском соборе Саввино-Сторожевского монастыря сделали в старинном склепе с останками одного из архиереев неожиданную находку — восточный сосуд из скорлупы экзотического ореха.

Другую находку сделали в центре Москвы, где во время реставрации исторического сооружения были найдены 37 ящиков и 7 контейнеров с человеческими костями.