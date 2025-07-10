Жители Казани смогут увидеть метеорные потоки

Профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев рассказал, за какими метеорными потоками можно будет наблюдать в июле в Казани.

Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Казанского федерального университета.

По словам специалиста, до 13 июля на ночном небе можно увидеть метеорный поток Пегасиды, которые оставляет комета с периодом обращения вокруг Солнца около 300 лет.

Следующим значимым метеорным потоком (до 30 метеоров в час) будут Южные дельта-Аквариды в период с 12 июля по 23 августа, сказал Нефедьев.

Кроме того, с 17 июля начнётся появление самого мощного метеорного потока Персеид, образованного частицами кометы Свифта-Туттля, добавил эксперт.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с RT рассказал, угрожает ли Земле межзвёздный объект A11pl3Z (3I/ATLAS), который оказался в Солнечной системе.