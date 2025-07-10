В Японии разработали новый способ создания квантовых компьютеров

Ученые из Университета Осаки (Япония) разработали новый способ создания квантовых компьютеров. Он позволит сделать процесс в несколько раз дешевле, сообщает Общественное телевидение России.

Главной проблемой квантовых компьютеров являются шумы отклонения в измерениях и процессах, которые снижают точность и эффективность вычислений. Из-за них квантовые компьютеры пока не могут заменить обычные устройства.

Авторы нового исследования отказались от применения сложных систем. Они решили создавать необходимые квантовые состояния на уровне отдельных кубитов. Им удалось значительно повысить эффективность и сократить энергетические затраты. Однако эти результаты были получены с помощью моделирования, а не реального теста.

Ранее ученые создали самый протяженный в мире квантовый канал связи. Он соединил Стелленбосский университет в Южной Африке и базу в Пекине. Ученые передали изображения на расстояние 12 900 км. Эксперимент проводился в условиях чистого неба и низкой влажности.