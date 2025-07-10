В России стартовали продажи планшета Xiaomi Redmi Pad 2

В России стартовали продажи планшета Redmi Pad 2 и его версии с поддержкой 4G.

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Новинка получила 11-дюймовый 2.5K-дисплей с частотой 90 Гц, четыре динамика с Dolby Atmos и аккумулятор ёмкостью 9000 мАч. Устройство работает на HyperOS 2 и оснащено чипом MediaTek Helio G100-Ultra, построенным по 6-нм техпроцессу.

HyperOS 2 позволяет удобно синхронизировать звонки, сеть и буфер обмена между устройствами Xiaomi. Также доступна версия с 4G и поддержкой двух SIM-карт.

В продаже — три конфигурации: от 4/128 ГБ до 8/256 ГБ, цены стартуют от 15 990 рублей (Wi-Fi) и от 17 990 рублей (4G). Чехол и стилус Smart Pen продаются отдельно.

Планшет доступен в сером, зелёном и фиолетовом цветах. С 7 июля действует скидка 1000 рублей на все модели. Redmi Pad 2 уже можно купить в российских магазинах электроники и на маркетплейсах.