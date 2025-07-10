В районе затонувшей "Антикитерской лаборатории" найдены новые артефакты

Команда швейцарской археологической школы (ESAG) возобновила изучение легендарного кораблекрушения близ острова Антикитера, где век назад был обнаружен древнейший аналог "компьютера". Новый сезон подводных работ принес серию удивительных свидетельств о судне и его грузе.

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Особый интерес вызвали три деревянные доски, извлеченные с морского дна вместе с фрагментами внутреннего каркаса. Эти элементы, предварительно датированные около 235 г. до н.э., типичны для средиземноморского кораблестроения IV-I вв. до н.э., где корпус собирали "снаружи внутрь". Анализ показал использование дуба и вяза. Интересно, что в 1976 году Жак-Ив Кусто поднял здесь же похожую деталь, однако новые образцы оказались тоньше.

Помимо конструкции судна, археологам встретились фрагменты мраморной мужской статуи. Пока поднять удалось лишь основание со стопой - остальные части прочно зажаты окаменевшими отложениями, и специалистам пришлось фиксировать их прямо на глубине. Среди прочих артефактов выделяется терракотовая ступка с носиком, а также несколько амфор. Подобные свидетельства корабельного быта крайне редки.

Но главной сенсацией этого места по-прежнему остается Антикитерский механизм. Обнаруженный еще в 1901 году, этот сложный прибор II века до н.э. хранится в Афинах. Устройство с системой шестерен, приводимое в движение ручкой, позволяло рассчитывать астрономические события: фазы Луны, затмения и движение планет. Его справедливо считают уникальным предшественником вычислительных машин.