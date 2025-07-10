В Cети появилось новое видео с демонстрацией макета iPhone 17 Air — самого тонкого смартфона от Apple, который, вроде как, выйдет этой осенью вместе с моделями iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max.

По слухам, толщина корпуса iPhone 17 Air составит всего 5,5−5,65 мм. Вес устройства — около 145 граммов. Такой дизайн потребовал жертв: смартфон получит всего одну основную камеру и батарею ёмкостью… 2800 мАч.

Тем не менее, iPhone 17 Air будет мощным: ему приписывают 12 ГБ оперативной памяти, как у версий Pro и Pro Max, а также экран с частотой обновления 120 Гц. Есть также информация, что только эта модель сохранит элементы титана в корпусе, в то время как версии Pro и Pro Max снова будут использовать алюминий.