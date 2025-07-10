На Марсе обнаружены древние русла рек

Обнаружение древних русел рек говорит о том, что когда-то Марс был более влажным, чем считалось. Ученые обнаружили следы рек протяженностью в тысячи километров в том районе, где, по мнению многих, "не было никаких признаков наличия воды”.

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Тысячи миль древних русел рек были обнаружены в сильно изрытом кратерами южном нагорье Марса, что говорит о том, что красная планета когда-то была гораздо более влажной, чем думали ученые.

Как пишет The Guardian, исследователи обнаружили геологические следы древних водотоков протяженностью почти 10 000 миль (16 000 км), возраст которых, как полагают, превышает 3 миллиарда лет, на снимках пересеченного ландшафта с высоким разрешением, сделанных марсианскими орбитальными аппаратами.

В то время как некоторые из русел относительно короткие, другие образуют сети, которые простираются более чем на 100 миль. По мнению исследователей, реки, широко распространенные в регионе, вероятно, пополнялись за счет регулярных дождей или снегопадов.

“Воду находили на Марсе бесчисленное количество раз и раньше, но что действительно интересно, так это то, что это область, где долгое время мы думали, что нет никаких свидетельств наличия воды, - комментирует один из исследователей Адам Лосекут. – Мы обнаружили, что в этом районе действительно была вода, и она была очень распределена”, - добавил он. “Единственным источником воды, который мог бы поддерживать эти реки на такой обширной территории, должны были быть какие-то региональные осадки”.

Наиболее заметными признаками наличия древней воды на Марсе являются огромные сети долин и каньонов, которые, как полагают, были прорезаны водой, текущей по местности. Но в некоторых районах планеты мало долин, что заставляет ученых задуматься о том, насколько влажными когда-то были эти регионы.

Одним из регионов, который особенно озадачил исследователей, была Ноахис Терра, или Земля Ноя, один из старейших ландшафтов на Марсе. Согласно компьютерным моделям климата древнего Марса, в этом регионе должны были выпадать обильные дожди или снегопады, которые формировали рельеф по мере того, как текла вода.

Столкнувшись с отсутствием доказательств существования древних русел рек, Лосекут и его коллеги обратились к изображениям этого района в высоком разрешении, полученным приборами НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и Mars Global Surveyor. Снимки охватывали почти 4 миллиона квадратных миль южного высокогорья планеты, площадь которого намного больше, чем в Австралии.

Снимки выявили множество геологических особенностей, называемых речными извилистыми хребтами, также известными как перевернутые каналы. Они образуются, когда отложения, переносимые древними реками, со временем затвердевают, а затем обнажаются, когда более мягкий грунт вокруг них размывается. В то время как некоторые трассы относительно узкие, ширина других превышает милю.

“У нас много небольших участков хребта, и обычно они достигают пары сотен метров в ширину и около 3,5 км в длину, но есть и такие, которые намного, намного больше”, - рассказал Лосекут.

а одном из снимков, сделанных MRO, рисунок речных извилистых хребтов показывает сеть извилистых притоков и мест, где древние речные берега разрушились. Видно, как две реки пересекаются в кратере, куда, вероятно, стекала вода и заполняла его, прежде чем прорваться с другой стороны.

Результаты, которые будут представлены в четверг на национальном собрании Королевского астрономического общества в Дареме, свидетельствуют о постоянном присутствии поверхностных вод в районе Ноахис Терра на Марсе около 3,7 миллиарда лет назад.

В более теплом и влажном прошлом на планете было много воды. Марс стал засушливым миром, который мы знаем сегодня, когда его магнитное поле ослабло, что позволило солнечному ветру разрушить его атмосферу, а воде улетучиться в космос. Но некоторое количество воды может остаться незамеченным. В апреле международная группа ученых сообщила, что глубоко под поверхностью Марса, за полярными ледяными шапками Марса, может скрываться огромный резервуар воды.