Ученые: мы давно заметны для инопланетян

Если человечество надеется остаться незамеченным во Вселенной, уже слишком поздно. Новое исследование под руководством Рамиро Саиде из Royal Astronomical Society показало: радиолокационные системы Земли уже давно и очень громко выдают наше местоположение потенциальным внеземным наблюдателям. Результаты были предоставлены на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества в Дареме, Англия.

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Речь идет о мощных сигналах, которые испускают как гражданские, так и военные радары — в частности, те, что используются в аэропортах, а также системы раннего предупреждения, созданные еще в годы Холодной войны. Эти сигналы создают уникальную радиосигнатуру, распознаваемую на расстоянии до 200 световых лет — при условии, что у слушателя есть даже простой радиотелескоп. Сигналы могут выглядеть даже в сто раз сильнее из определенных точек в космосе — все зависит от положения наблюдателя.

Объединенная мощность радиолокационных сигналов от гражданских объектов достигает примерно 2 × 10¹⁶ ватт. Военные системы добавляют к этому более сфокусированные 1 × 10¹⁴ ватт, что делает Землю по-настоящему заметным «радиомаяком» во Вселенной.

«Любой технологически развитый мир с авиацией и сложной инфраструктурой будет невольно излучать такие же сигналы, выдавая присутствие разумной жизни», — отмечают ученые.

Исследователи смоделировали, как сигналы с Земли воспринимаются с шести ближайших звезд, включая звезду Барнарда, HD 48948, HD 40307 и AU Microscopii. Если бы где-то там находилась разумная цивилизация с нужной аппаратурой, она бы с высокой вероятностью распознала источник как искусственный.

Любопытно, что до 1930-х годов наша планета была фактически «немой» в радиодиапазоне: ранние радиопередачи были слабыми и терялись в атмосфере. Но развитие УВЧ-телевидения и особенно создание радаров в преддверии Второй мировой войны, а затем и системы NORAD в рамках обороны от возможного ядерного удара, кардинально изменили ситуацию. С этого момента Земля стала технически «засветившейся» в радиодиапазоне.

Инопланетяне ближе, чем кажется? Что говорит наука

Споры о том, стоит ли целенаправленно отправлять сигналы инопланетянам, давно ведутся в научных кругах. Некоторые исследователи считают это опасной инициативой: мол, не зная, кто услышит, не стоит подавать знак. Однако новое исследование делает эту дискуссию в некотором роде бессмысленной. Даже если бы мы хотели затаиться, уже поздно — нас и так давно «слышно».

Ранее похожие оценки показывали, что более чувствительные радиотелескопы — вроде ныне разрушенной обсерватории Аресибо — могли бы уловить наши сигналы на расстоянии до 60 тысяч световых лет, охватывая практически всю галактику.

Становится понятно, что мы уже как минимум 70 лет транслируем свое присутствие в космос — и теперь вопрос не в том, стоит ли это делать, а в том, услышал ли кто-то и как интерпретировал сигнал. Кто-то может проигнорировать его как простой фон, кто-то — как приглашение к контакту. А кто-то — как координаты к захвату.

Как с иронией замечает автор материала Дэвид Сонди: «возможно, пора закупать консервы».