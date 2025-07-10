Gemini анализирует переписки в WhatsApp и историю звонков на Android

Google предупредил пользователей, что теперь их переписки в WhatsApp и история звонков на Android могут оказаться в поле зрения искусственного интеллекта Gemini. Как выяснил IT-World, даже если ассистент выключен, часть данных всё равно сохраняется и проверяется модераторами.

Строчки официального уведомления от Google звучат буднично: «Gemini теперь может работать с вашими сообщениями и звонками». На деле же все намного шире. Ассистент получил расширенные полномочия и теперь спокойно заглядывает в WhatsApp, читает SMS и анализирует, кому и когда вы звонили. Само собой, что ради вашего же удобства.

Фокус не только в удобстве: даже если выключить ассистента в настройках, данные всё равно сохраняются на серверах Google до 72 часов. Причём их может просмотреть и реальный человек-модератор. Но уже не для рекламы и не для «улучшения вашей жизни», а якобы ради проверки качества работы сервиса. Надеетесь разобраться с настройками и всё отключить? Не выйдет. Отключить процесс полностью нельзя, так что для тех, кто привык считать мессенджеры личной территорией, новость, мягко говоря, нерадостная.

Официальные лица говорят — «это новое слово в пользовательском опыте». На практике же это обычная эволюция корпоративного ИИ: если раньше пользователь контролировал хотя бы часть процесса, теперь контроль переходит к компании — и обратно его уже не вернуть.

Любопытно, что Google официально не запускает Gemini в России и ряде других стран, но для миллионов пользователей Android эти изменения уже стали реальностью. И главное, что становится понятно из этой истории: приватность — штука относительная, особенно если ваш «умный» телефон работает на одной из главных мобильных платформ мира. Поэтому теперь, когда кто-то спрашивает, кто прочитал ваше сообщение в WhatsApp — можно честно отвечать: возможно, не только адресат, но и Gemini.