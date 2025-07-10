Администрация Трампа собралась уволить тысячи сотрудников NASA

Сообщается, что администрация Трампа планирует уволить 2145 сотрудников НАСА. Сокращения в американском космическом агентстве продолжат усилия по сокращению федерального правительства США за счет досрочного выхода на пенсию, выкупа акций и отложенных отставок.

Администрация Трампа, как сообщается, планирует сократить по меньшей мере 2145 высокопоставленных сотрудников НАСА, обладающих специальными навыками или выполняющих управленческие обязанности.

Согласно документам, полученным Politico, большинство увольняющихся сотрудников занимают руководящие посты в правительстве, что лишает агентство многолетнего опыта работы в рамках усилий по сокращению численности федерального правительства за счет досрочного выхода на пенсию, выкупа акций и отсрочки отставок.

В документах указано, что 1818 сотрудников в настоящее время работают в основных областях миссии, таких как наука или полеты человека в космос, в то время как остальные выполняют вспомогательные функции, включая информационные технологии, пишет The Guardian.

Отвечая на вопрос о предлагаемых сокращениях, представитель агентства Бетани Стивенс заявила агентству Reuters: “НАСА по-прежнему привержено нашей миссии, поскольку мы работаем в рамках более приоритетного бюджета”.

С тех пор как Трамп вернулся к власти в январе, планирование в космической отрасли США и среди сотрудников НАСА, насчитывающих 18 000 человек, погрузилось в хаос из-за увольнений и предлагаемых сокращений бюджета на 2026 финансовый год, которые привели бы к отмене десятков научных программ.

На прошлой неделе семь бывших руководителей Дирекции научных миссий НАСА подписали совместное письмо Конгрессу, в котором осудили предложенное Белым домом сокращение научной деятельности НАСА на 47% в бюджетном предложении на 2026 год. В письме бывшие чиновники призвали комитет Палаты представителей по ассигнованиям “сохранить лидерство США в освоении космоса и отвергнуть беспрецедентные сокращения расходов на космическую науку, предложенные бюджетным директором Белого дома Рассом Воутом”.

“Экономика этих предлагаемых сокращений игнорирует фундаментальную истину: инвестиции в науку НАСА были и остаются мощным двигателем экономики и технологического лидерства США”, - говорится в письме. “На наших прежних должностях руководителей космического научного предприятия НАСА мы постоянно видели, как квалифицированные команды внедряли инновации перед лицом, казалось бы, невыполнимых задач, включая посадку марсохода размером с автомобиль на Марс с предельной точностью, создание массивного телескопа, который может разворачиваться в космическом вакууме, чтобы разгадать тайны космоса, проектирование и управлять космическим аппаратом, достаточно выносливым, чтобы выдерживать температуру на Солнце во много тысяч градусов, вдохновляя молодых и старых людей по всему миру потрясающими снимками с космического телескопа ”Хаббл", и быть пионером в использовании малых спутников в научных целях".

Представители агентства также предупредили, что сокращения грозят уступить лидерство Китаю: “Глобальная космическая конкуренция выходит далеко за рамки исследования Луны и Марса. Китайская космическая научная программа является агрессивной, амбициозной и хорошо финансируемой. В нем предлагаются миссии по сбору образцов с Марса, исследованию Нептуна, мониторингу изменения климата на благо китайской промышленности и населения, а также исследованию Вселенной – все виды деятельности, от которых, как указано в бюджетном предложении НАСА на 2026 финансовый год, США откажутся.”

НАСА также остается без утвержденного администратора, поскольку администрация Трампа внезапно отозвала своего кандидата, частного астронавта-миллиардера Джареда Айзекмана, в явном акте возмездия против Илона Маска, который предложил его кандидатуру, напоминает The Guardian.

В своем воскресном посте в социальных сетях с нападками на Маска Трамп написал, что, по его мнению, было бы “неуместно, чтобы очень близкий друг Илона, который работал в космическом бизнесе, руководил НАСА, когда НАСА является такой важной частью корпоративной жизни Илона”.