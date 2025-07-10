Россиянам расширят доступ к биометрическим сервисам

В России хотят расширить доступ к биометрическим сервисам. Сейчас ими пользуются порядка шести млн человек, а будут — 20 млн, то есть почти каждый пятый житель РФ.

Это станет возможным после выхода приказа Минцифры, который разрешит использовать в Единой биометрической системе (ЕБС) данные, ранее собранные банками, выяснили «Известия».

Правительство намерено внести в Единую биометрическую базу собранные банками слепки лица и голоса. Благодаря этому граждане смогут без повторной регистрации получить доступ к бесконтактной оплате покупок и проезда, сервисам подтверждения возраста, оформлению eSIM и карты болельщика.

Однако воспользоваться новыми возможностями готовы не все, ведь часть граждан по-прежнему опасается утечек, мошенников и усиленного контроля, пишет газета.