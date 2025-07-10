Утвержден новый стандарт памяти для ИИ и мобильных устройств

Организация JEDEC утвердила новый стандарт LPDDR6 (JESD209-6) — он обещает серьёзный прирост скорости, энергоэффективности и надёжности по сравнению с LPDDR5.

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Новый тип памяти ориентирован на ИИ-сценарии, мобильные устройства и edge-вычисления. LPDDR6 использует архитектуру с двумя подполовинами (sub-channels), улучшает пропускную способность, снижает задержки и повышает надёжность за счёт ECC, защиты от ошибок и динамической подстройки под нагрузку.

Поддерживается доступ длиной 32 и 64 байта, а также функции энергоэкономии: динамическое масштабирование напряжения и одноканальный режим для низкоэнергетичных сценариев. В разработке участвовали Samsung, MediaTek, Qualcomm, SK hynix, Cadence и другие компании. JEDEC называет LPDDR6 «ключевым шагом для устройств нового поколения».

Новый стандарт уже начал внедряться — его поддержка появится в AI-процессорах, мобильных чипах, ноутбуках и edge-устройствах. JEDEC ожидает, что LPDDR6 станет базовой технологией на ближайшие годы.