Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей

Хотите обновить мобильник? Возможно, вам понравится что-то из новой среднебюджетной подборки от YouTube-канала Quke.ru.

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Samsung Galaxy A56. По сравнению с А55 он стал гораздо интереснее: тоньше, крепче, мощнее, автономнее. Это один из наиболее стабильных и понятных смартфонов в сегменте до 30 тысяч рублей. Также вы получаете полноценную защиты от влаги по стандарту IP67, неплохие камеры.

Realmе 14 Pro, Pro+. Очень удачный смартфон, особенно модель Pro+. У него прекрасные дисплей, автономность, защита от влаги и ударов, полноценные камеры, отличный процессор.

Redmi Note 14 Pro+ или Pro 5G. Если вам нужен аппарат с более качественными камерами, то покупайте версию Pro+.

Poco X7 Pro. В первую очередь он привлекает процессором Dimensity 8400 Ultra. Отличный аккумулятор, интересный дизайн, но на остальном производитель сэкономил. Если же вы хотите именно играть во что-то, то лучше рассмотреть другой смартфон.

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Poco X6. Оснащён этот смартфон прекрасным процессором Snapdragon 8s Gen 3. Он тонкий, компактный, с отличным экраном. Но камера у него посредственная, как и автономность.

Honor 200. Это один из лучших мобильников с точки зрения сбалансированности за свою цену. Здесь отличные процессор, камеры, дисплей, автономность.

Honor X9c. В нём больше сделан акцент на автономность: установлена батарея на 6600 мА*ч. Есть также ударо- и влагозащита, изогнутый дисплей.

iQOO Z10. У него стоит хороший процессор Snapdragon 7s Gen 3, аккумулятор на 7300 мА*ч, зарядка на 90 Вт, неплохая камера, есть ударозащита и защита от брызг (IP65), отличный дисплей без ШИМа.

Motorola Edge 50 Pro/50 Fusion. В Pro-версии прекрасный процессор, отличные камеры, чистый Android, есть влагозащита. Fusion по сравнению с Pro намного проще, но своих денег он точно стоит. У него неплохие дисплей, производительность, камера.

Huawei Nova 13 Pro. Его сильные стороны - это камера, дисплей, автономность, быстрая зарядка. Однако Google-сервисов у этого смартфона нет и для игр он не подходит вообще.

Nothing 2а, 2а+. Эти смартфоны максимально похожи, и разница между ними в процессорах. Отличительные черты этих моделей - необычный дизайн, хорошая производительность и автономность, неплохая за свои деньги камера.