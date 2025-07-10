Космонавт Вагнер рассказал, как кормил астронавтов борщом и харчо

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер угостил горячим борщом и харчо астронавтов НАСА Суниту Уильямс и Ника Хейга на Международной космической станции (МКС) после их возвращения из открытого космоса в 2025 году.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Мы хорошо общаемся с астронавтами и понимаем, что от каждого из нас зависит здоровье и жизнь каждого из членов экипажа. Видим друг друга на подготовке, пересекаемся в Звездном городке и в Хьюстоне, поэтому общение довольно дружеское. Мы астронавтам помогаем, они нам помогают, что-то подсказываем друг другу. Таких примеров много. Вот астронавты Сунита Уильямс и Ник Хейг выход в открытый космос сделали, а мы разогрели борщ и харчо, принесли американцам горячего супа. Потому что знаем - коллеги уставшие и замерзшие после ВКД (внекорабельная деятельность - прим. ТАСС). Ребятам приятно, они рады - ну и хорошо", - сказал Вагнер.

Космонавт также рассказал, как в ходе первой в карьере экспедиции на МКС поил астронавта Криса Кэссиди кофе перед каждым его выходом в открытый космос.