Российские спутники с лазерной связью догоняют Starlink

Российская компания «Бюро 1440» всего на 9 месяцев позже Starlink внедрила лазерную связь между спутниками. Технология успешно прошла орбитальные испытания.

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Несмотря на более поздний старт, отечественные разработчики смогли в кратчайшие сроки создать конкурентоспособную систему лазерной связи для спутников. Как сообщили в компании «Бюро 1440», разрыв во внедрении этой технологии между их разработками и системой Starlink Илона Маска составил менее года. При этом российский проект развивался в два раза быстрее – за 4,5 года против 10 лет у американского аналога.

Первые успешные испытания прошли в мае 2024 года, когда российские спутники миссии «Рассвет-2» установили лазерное соединение на орбите. Всего через два месяца система подтвердила свою эффективность, обеспечив передачу данных на расстоянии свыше 1000 километров со скоростью 10 Гбит/с. Эти показатели свидетельствуют о готовности технологии к масштабному внедрению в космическую инфраструктуру, пишет gazeta.ru.

Эксперты отмечают, что столь быстрое развитие отечественных космических технологий стало возможным благодаря концентрации на ключевых направлениях. В отличие от Starlink, который несколько лет использовал радиосвязь между спутниками, российские разработчики сразу сосредоточились на создании лазерных терминалов. Такой подход позволил не только сократить отставание, но и создать перспективную систему, способную работать в условиях возрастающей загруженности околоземного пространства.