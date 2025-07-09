Французский ИИ Mistral получит до $1 млрд инвестиций

Французская компания Mistral, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, ведет переговоры о привлечении до $1 миллиарда от инвесторов, включая фонд MGX из Абу-Даби, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Кроме того, Mistral обсуждает с французскими банками, такими как Bpifrance SACA, возможность привлечения сотен миллионов евро в виде кредита. Mistral известна своим чат-ботом Le Chat и является одним из ключевых игроков на европейском рынке ИИ. По данным СМИ, стартап уже привлек $1,19 миллиарда инвестиций, а его оценка после последнего раунда финансирования в июне 2024 года составляет $6,51 миллиарда.

Компания уже сотрудничает с MGX — государственным фондом с капиталом в $100 миллиардов, — а также с Nvidia для создания крупнейшего в Европе дата-центра для искусственного интеллекта.