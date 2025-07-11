Раскрыто влияние изменения климата на мировое производство молока

Ученые исследовали влияние жары на дойных коров на примере молочной промышленности Израиля. Они выяснили, что один день экстремальной жары может сократить производство молока на 10%. Производительность может оставаться пониженной более 10 дней, при этом применение охлаждающих технологий позволяет компенсировать лишь половину потерь. Также ученые рассказали, что без применения систем охлаждения десять крупнейших производителей молока в будущем могут столкнуться со снижением среднесуточного надоя примерно на 4%. В зоне особого риска оказались Индия, Пакистан и Бразилия.

© InScience

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Несмотря на то, что для молочных фермеров уязвимость коров к жаре не является новостью, влияние изменения климата на животноводство изучено мало.

Поэтому исследователи рассмотрели влияние высоких температур на молочную промышленность Израиля. Ученые собрали и проанализировали метеорологические данные за двенадцать лет, оценивая влияние влажного тепла (сочетания высокой температуры воздуха с повышенной влажностью) на более чем 130 тысяч местных молочных коров. Затем они опросили более 300 фермеров, чтобы выяснить эффективность используемых ими систем охлаждения.

Ученые выбрали Израиль из-за того, что фермы в этой стране расположены в зонах с разными условиями окружающей среды. Благодаря широкому диапазону температур и влажности от фермы к ферме, результаты исследования могут быть применимы для большого количества стран, занимающихся производством молока. Более того, израильские молочные фермы технологически продвинуты: почти каждая оснащена современными системами охлаждения и увлажнения воздуха.

Ученые обнаружили, что в жаркие и влажные дни, если температура воздуха по влажному термометру превышает 26°C, количество производимого молока заметно снижается — на 10%. Температура по влажному термометру учитывает как обычную температуру воздуха (по сухому термометру), так и уровень влажности, поэтому она точнее отражает степень теплового стресса.

Когда коровы подвергаются воздействию влажной жары, так называемой «паровой бани», на восстановление нормального уровня надоев уходит более 10 дней. Хотя практически на всех фермах, участвовавших в исследовании, уже были установлены системы охлаждения, ученые выяснили, что эти меры позволяют компенсировать лишь около половины потерь при температуре 20 °C. Причем чем выше температура, тем меньше пользы от этих технологий. Например, при 24 °C они снижают потери на 40%. Тем не менее исследователи отмечают, что установка оборудования для охлаждения все же оправдана: фермеры могут вернуть вложенные средства примерно за полтора года.

Молочные фермеры хорошо осознают, какой вред тепловой стресс наносит их стадам, и используют различные методы адаптации. Адаптация требует затрат, и фермерам приходится тщательно соотносить получаемую выгоду с понесенными расходами. Именно поэтому можно наблюдать частичные инвестиции в охлаждающие технологии, но не полную изоляцию коров от окружающей среды — это было бы слишком дорого в реализации.

Согласно выводам исследователей, без применения систем охлаждения десять крупнейших производителей молока могут столкнуться со снижением среднесуточного надоя примерно на 4%. Сильнее всего пострадают крупнейшие мировые производители: Индия, Пакистан и Бразилия. Ущерб составит от 3,5% до 4% суточного удоя на одну корову. Эти же страны получат наибольшую пользу от внедрения охлаждающих технологий. Однако даже при их использовании пять крупнейших производителей, к которым также относятся США и Китай, все равно будут терять от 1,5% до 2,7% надоев на корову в день.

Таким образом, экстремальная жара оказывает серьезное долгосрочное негативное влияние на производство молока, и даже самые высокотехнологичные и обеспеченные ресурсами фермы применяют стратегии адаптации, которые не всегда эффективны, чтобы полноценно противостоять изменениям климата. Если даже технологично развитым фермам Израиля не удается полностью избежать проблем, значит, в других регионах эти проблемы могут проявить себя намного ярче. Исследование ферм Израиля позволит заранее подготовиться к возможным трудностям в других странах. Ученые считают, что политикам стоит рассмотреть дополнительные стратегии, направленные не только на охлаждение коров, но и на снижение других стресс-факторов, таких как содержание в замкнутом пространстве и разлучение с телятами. Эти факторы усиливают чувствительность животных к жаре и снижают их устойчивость.