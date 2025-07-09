Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), передала в эфир новое зашифрованное сообщение. Об этом пишет «Российская газета».

По данным газеты, радиостанция вышла в эфир в среду, 9 июля, в 19:04 по московскому времени.

«НЖТИ 80567 ЗУБРИЛЬНЫЙ 5812 4860», — передала УВБ-76.

Журналисты заметили, что 7 июля радиостанция выдала сразу два зашифрованных сообщения: «НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813» и «НЖТИ 70022 ФИННОМИРТ 0698 5020».

Ранее сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» активизировалась на фоне беседы президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Радио Судного дня: что нужно знать о номерной станции УВБ-76

В 10:45 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 28769 голодикарь 8060 0174», в 11:39 радиостанция передала «НЖТИ 67865 пастилка 5109 7929», а в 13:12 — «НЖТИ 48908 завофаг 8316 9800».

Напомним, что военная станция на протяжении десятков лет вещает круглосуточно, но 99,99% эфира составляет классическое радиолокационное «жужжание», за которое она и получила прозвание The Buzzer.