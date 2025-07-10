Представлен OnePlus Nord 5 на Snapdragon 8s Gen 3

Компания OnePlus анонсировала свой новый субфлагман – OnePlus Nord 5.

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Это первый смартфон серии Nord, оснащённый чипсетом линейки Snapdragon 8.

Особенности

OnePlus Nord 5 получил 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800×1272 пикселей, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 1400 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3 в связке с оперативной памятью LPDDR5X (до 12 ГБ) и накопителем объёмом до 512 ГБ. Для эффективного охлаждения используется испарительная камера площадью 7300 мм².

Система камер включает двойной основной модуль:

50 Мп основной сенсор Sony LYT-700 с оптической стабилизацией (OIS) и диафрагмой f/1.8;

8 Мп сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 120°.

Фронтальная камера – 50 Мп, использует сенсор Samsung ISOCELL JN5 с диафрагмой f/2.0.

Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью до 80 Вт (адаптер входит в комплект). В Индии смартфон получил аккумулятор ёмкостью 6800 мАч. Также OnePlus Nord 5 поддерживает 5G, 4G LTE, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, NavIC. Оснащён портом USB Type-C и защищён от пыли и брызг по стандарту IP65. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, также имеется ИК-порт.

Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой OxygenOS 15. Размеры: 163,4×77×8,1 мм, вес – 211 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

OnePlus Nord 5 поступит в продажу 9 июля. Доступные цвета: Dry Ice, Marble Sands и Phantom Grey.

Цена в Индии:

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $375;

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $410;

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – $445.

Цена в Европе: