«Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения за день

Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», дважды за утро вышла в эфир с загадочными кодовыми сообщениями.

Как указывает Telegram-канал «УВБ-76 логи», содержание первой радиограммы было следующим: «Сообщение на Скрипучем Колесе за сегодня в 10:59 по мск: Альфа45 БЫТОСТИХ 6759».

Второе сообщение содержало такую фразу: «Сообщение за сегодня 10.07.25 11:07 по мск НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516 #увб76_100725 #НЖТИ».

3 июля «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя новыми сообщениями. Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сообщение на фоне конфликта Ирана и Израиля.

УВБ-76 известна с конца 1970-х годов, ее вещание почти полностью состоит из радиолокационного «жужжания». При этом есть версия, что станция принадлежит военным и предназначена для запуска ядерных боеголовок. Точное ее предназначение и значение передаваемых сообщений остаются неизвестными.