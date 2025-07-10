Солнце впервые стало главным источником энергии в Евросоюзе

По итогам июня доля солнечной энергии на энергорынке Евросоюза составила 22,1 процента, что выше прошлогодних 18,9 процента и впервые позволило ей обойти атомную и ветровую, у которых 21,8 и 15,8 процента соответственно. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической компании Ember сообщает Reuters.

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Не менее 13 стран Евросоюза, в том числе Германия, Испания и Нидерланды достигли наивысших месячных объемов солнечной энергии в истории. В компании подчеркнули, что такой результат показывает скорость изменения энергосистемы.

Отдельно отмечается, что доля выработки возрастает именно в тот момент, когда она больше всего нужна, то есть в период высокой температуры летом и пикового спроса из-за систем охлаждения.

Вместе с тем доля угольных электростанций в июне сократилась до минимальных 6,1 процента, что на 28 процентов меньше, чем годом ранее. Из общего ряда выбиваются только Германия, где на уголь приходилось 12,4 процента энергии, и Польша — 42,9 процента.

Тем не менее в первой половине года общее потребление ископаемого топлива в Евросоюзе выросло на 13 процентов по сравнению с прошлым годом. Такой результат обеспечило потребление природного газа зимой.

Как отмечается в отчете, следующей большой задачей Европы является расширение емкости аккумуляторных батарей, что позволит накапливать энергию в пиковые моменты выработки и не допускать падения ее стоимости до отрицательных значений, что ухудшает экономику проектов.