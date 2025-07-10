В Эфиопии обнаружили древнейшие священные книги

В ходе семинара «Хранители Орит», организованного Центром по изучению наследия эфиопского еврейства совместно с Национальной библиотекой Израиля при Тель-Авивском университете, были выявлены две старинные священные книги, датируемые XV столетием. Эти древнейшие экземпляры принадлежали ранее общине «Бета Исраэль» в Эфиопии, а их возраст был установлен посредством палеографического анализа, основанного на изучении особенностей древнего письма.

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Как сообщает портал Sputnik Africa, данные манускрипты, известные как свитки Орит, содержат текст Пятикнижия Моисея, а также книги Иисуса Навина, Судей и Руфь. Написанные на языке геэз, древнем эфиопском языке, использовавшемся исключительно духовными лидерами (кессим), эти свитки передавались по наследству и оберегались с особой тщательностью. Некоторые владельцы, рискуя жизнью, переправляли их в Израиль.

На данный момент большая часть священных книг пребывает в частном владении и применяется в молитвенных домах эфиопских еврейских общин, расположенных в Израиле. До недавнего времени они были недоступны для научных исследований и процесса оцифровки.

В общей сложности за время проведения исследований ученым удалось обнаружить четыре ранее неизвестных книги Орит. Две из них датируются XV веком, а еще две – XVIII веком. Помимо этого, было выявлено 13 других священных книг, относящихся к периоду с XVII по XX века. Все издания были задокументированы с согласия их владельцев. Рукописи сохранят свою роль «живых книг» в общинах, а их цифровые копии пополнят архив Национальной библиотеки.

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