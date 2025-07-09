Новый вид бычков назвали в честь Дарта Вейдера

Ученые нашли у берегов Папуа-Новой Гвинеи новый вид карликовых рыб и назвали в честь знаменитого злодея из «Звездных войн» Дарта Вейдера. Об этом пишет портал Phys.org.

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По данным портала, бычок (гоби) с фиолетово-черной окраской и большими желтыми глазами был обнаружен на глубине около четырех метров во фьорде Макларен в районе Тафи.

Ихтиологи заметили, что рыба длиной 1,5 см сидела на вершине большого кораллового образования. Ученые добавили, что она жила в небольшой норе.

Название Eviota vader выбрали из-за характерной темной окраски, которая напомнила биологам облик Дарта Вейдера, самого известного лорда ситхов из «Звездных войн».

Специалисты отметили, что среди более чем 130 известных видов карликовых гоби ни один не обладает столь насыщенным темно-фиолетовым цветом.

Ранее сообщалось, что биологи обнаружили у берегов Вьетнама ракообразное, которое может вырастать до 32,5 см в длину. Ученые назвали его Bathynomus vaderi в честь Дарта Вейдера.

Кроме того, в честь персонажей известного сериала названы паук, клещ, муха, жук, краб, многоножка, муравей, бегония.