Samsung представила ультралегкий Galaxy Z Fold7 за 193 тыс. рублей

Компания Samsung в рамках онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новое поколение складного смартфона — Galaxy Z Fold7. Ключевыми особенностями устройства стали значительно уменьшенный вес, обновленный дизайн и серьезные улучшения в производительности и долговечности. Запись Galaxy Unpacked доступна на официальном YouTube-канале Samsung.

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Новинка получила более тонкий и легкий корпус: вес составляет 215 грамм (что легче, чем у Galaxy S25 Ultra), а толщина — 8,9 мм в сложенном и 4,2 мм в раскрытом состоянии. Внешний 6,5-дюймовый дисплей стал шире за счет нового соотношения сторон 21:9, что упрощает использование смартфона одной рукой. Основной 8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2x увеличился на 11% и обладает пиковой яркостью 2600 нит.

Особое внимание инженеры уделили прочности. Galaxy Z Fold7 оснащен обновленным шарниром Armor FlexHinge, который уменьшает заметность складки и повышает надежность. Внешний экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 2, рамка выполнена из усиленного на 10% алюминия, а в конструкцию основного экрана добавлена титановая пластина.

За производительность отвечает кастомизированный процессор Snapdragon 8 Elite для Galaxy, который обеспечивает значительный прирост мощности и ускоряет обработку задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве.

Впервые в истории серии Galaxy Z смартфон получил основную камеру с разрешением 200 МП, которая, по заявлениям компании, улавливает в 4 раза больше деталей. Камеру дополняют улучшенные алгоритмы обработки изображений ProVisual и усовершенствованный режим ночной съемки.

В России уже открыт предзаказ на устройство. Стоимость Samsung Galaxy Z Fold7 в «М.Видео-Эльдорадо» и МТС составит 149 000 руб за версию на 256 ГБ, 167 000 – на 512 ГБ и 193 000 – на 1 ТБ.