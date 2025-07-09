У змей нашли неизвестные науке клетки

Международная группа ученых выявила уникальные клетки в слизистой оболочке кишечника бирманских питонов, которые позволяют им полностью переваривать скелеты своей добычи. Об этом пишет LiveScience.

Бирманские питоны (Python bivittatus) питаются птицами и мелкими млекопитающими, заглатывая и переваривая добычу целиком. Они тратят несколько дней на переваривание, прежде чем снова отправиться на охоту, и расщепляют даже кости добычи, обеспечивая себе необходимое количество кальция.

«Мы хотели понять, как им удается перерабатывать такое огромное количество кальция, всасываемого через стенку кишечника», - пояснил соавтор исследования биолог из Университета Монпелье во Франции Жеан-Эрве Линьо.

Для того, чтобы выяснить, как именно змеи перерабатывают кальций, исследовали давали им разные виды еды. Одна из диет содержала всю привычную питонам добычу целиком, вторая состояла из добычи без костей и третья - из добычи без костей с отдельными добавками кальция.

В итоге ученые выяснили, что за переваривание костей отвечают специализированные клетки в слизистой оболочке кишечника змей. У питонов, которые ели добычу целиком или без костей, но с добавлением кальция, эти клетки содержали частицы, состоящие из кальция, железа и фосфора. При этом у змей, которые питались только добычей без костей, эти частицы отсутствовали.

Ранее исследователи из французского Университета Монпелье обнаружили, что представление о доминировании самцов приматов над самками является мифом. Оказалось, что столкновения между самцами и самками приматов происходят гораздо чаще, чем считалось ранее. При этом, явное доминирование самцов (победа более чем в 90% столкновений между полами) было зафиксировано только в 17%.