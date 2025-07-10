Физики нашли скрытую угрозу в УФ-лампах для маникюра

Популярные УФ-лампы, которые используются для сушки гель-лака, могут оказывать повреждающее воздействие на кожу на молекулярном уровне. К такому выводу пришли ученые, изучив влияние ультрафиолетового излучения, испускаемого маникюрными сушилками, на биомолекулы, присутствующие в коже человека. Об этом сообщает портал Uhealthy.

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Исследование показало, что даже короткое воздействие — около четырех минут, что соответствует обычному циклу сушки ногтей — вызывает значимые химические изменения в молекулах кожи. По мнению исследователей, такие изменения потенциально опасны, так как могут нарушать биологические функции клеток.

Эксперименты проводились на биомолекулах, часто встречающихся в коже. Ученые обнаружили, что после даже одного сеанса под лампой молекулы подвергались модификациям, указывающим на окислительный стресс и возможное повреждение ДНК. Несмотря на то, что долгосрочные последствия пока точно не установлены, данные вызывают серьезные опасения.

Это не первое исследование, указывающее на вред УФ-ламп. Ранее уже сообщали о мутациях в ДНК клеток кожи под воздействием подобных устройств, а так же что постоянное использование таких ламп может повышать риск развития рака кожи, хотя точных данных пока недостаточно.

Большинство современных ламп работает на светодиодах и излучает UVA-лучи — менее агрессивные, чем прежние модели с УФА-спектром. Тем не менее, и они способны вызывать изменения в коже, особенно при регулярном использовании. Светодиодные лампы пока недостаточно изучены в этом контексте, поэтому ученые призывают к осторожности.

Ученые предлагают использовать другие методы сушки или защищать кожу от таких ламп. Например, можно использовать перчатки с открытыми пальцами или наносить солнцезащитный крем с защитой от UVA до процедуры. Альтернативой могут стать сушка на воздухе или вентиляторы.

По мнению авторов, важно информировать пользователей о возможных последствиях неконтролируемого применения УФ-ламп. Только в этом случае каждый человек сможет осознанно принять решение о том, стоит ли рисковать ради стойкого маникюра.