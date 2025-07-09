Крупные аэропорты могут спровоцировать инопланетян

Скрытая утечка электромагнитного излучения от радаров, используемых в аэропортах, а также военными, может быть обнаружена с расстояния до 200 световых лет и привлечь внимание развитых внеземных цивилизаций. К такому выводу пришла группа ученых из Манчестерского университета, пишет Space.com.

Исследователи выяснили, что такие авиационные узлы, как международный аэропорт О'Хара в Чикаго, международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке и аэропорт Хитроу в Лондоне генерируют сигналы, которые можно считать из космоса.

В частности, системы радаров аэропортов, которые отслеживают наличие самолетов в небе, посылают комбинированный радиосигнал, достаточно сильный, чтобы его можно было уловить на расстоянии в 200 световых лет.

«Наши результаты показывают, что радиолокационные сигналы, непреднамеренно генерируемые любой планетой с передовыми технологиями и сложными авиационными системами, могут служить универсальным признаком разумной жизни», - пояснил руководитель группы, исследователь из Манчестерского университета Рамиро Каисс Саиде.

Ближайшим к Земле потенциально обитаемым миром является Проксима Центавра b и, если на ней существует разумная жизнь, то с помощью радиотелескопов там смогут обнаружить утечки сигналов с Земли.

При этом военные радары более сфокусированы и создают своеобразные маяки, которые выглядят «явно искусственными для любого, кто наблюдает с межзвездных расстояний с помощью мощных радиотелескопов», отметили исследователи.

«Изучая, как наши сигналы распространяются в космосе, мы получаем ценную информацию и о том, как защитить радиоспектр для связи и разработать будущие радиолокационные системы. Методы, разработанные для моделирования и обнаружения этих слабых сигналов, также могут быть использованы в астрономии и планетарной обороне», - пояснил член команды, профессор Манчестерского университета Майкл Гарретт.

Ранее группа ученых из Института SETI, занимающегося поиском внеземного разума, заявила о том, что смогла «пообщаться» с горбатым китом на Аляске. В ходе работы ученые проигрывали заранее записанные подводные песни горбатых китов другим китам у побережья Аляски. Большинство китов проигнорировали записанные крики, но одна из них - самка по имени Твен - почти двадцать минут кружила у лодки ученых, имитируя эти звуки. Команда надеется применить полученные знания, чтобы заложить основу для усилий человечества по общению с инопланетянами - если такой контакт когда-либо состоится.