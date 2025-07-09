США обеспокоены: Китай впервые в истории дозаправил спутник на высоте 36 тысяч км

Два китайских спутника SJ-21 и SJ-25 2 июля сблизились друг с другом на высоте около 36 тысяч километров, состыковались и с тех пор продолжают движение вместе. Как сообщает ARS Technica, эксперты считают, что это был первый в истории эксперимент по дозаправке спутников на геостационарной орбите.

Астрономы изучили общедоступные снимки и выяснили, что 13 и 30 июня SJ-21 и SJ-25 сблизились, но спустя несколько часов разошлись. Это могли быть неудачные или тренировочные попытки дозаправки, а также внезапные маневры для того, чтобы избежать слежки со стороны американских спутников. 2 июля аппараты сперва постепенно сблизились, а после исчезли как раздельные объекты. Они до сих пор остаются «едины» для телескопов.

Официально в Китае не комментировали произошедшее. Разве что сообщалось, что SJ-25 создан «для отработки технологий дозаправки спутников топливом и продления их службы». SJ-21 был запущен в 2021 году — он поднялся до орбиты вышедшего из строя навигационного спутника Beidou, пристыковался к нему и поднял на более высокую орбиту с целью утилизации.

Эксперты отмечают, что подобные технологии позволяют не только заниматься дозаправкой спутников, но и применять их для «захвата» и уничтожения аппаратов других стран. По этой причине технологии изучают в США. Само направление называют «динамическими операциями в космосе», а «патрульные» спутники ВВС США уже несут службу в космосе. Однако, вероятно, Китай выиграл эту гонку, поскольку первая американская дозаправочная миссия запланирована лишь на 2026 год.

Отметим, что дозаправка спутников поможет Пекину и в уходе от слежки. Первые аппараты-«инспекторы» США стартовали еще в 2014 году — они способны приближаться к интересующим власти и военных объектам и наблюдать за ними. Если Китай освоил технику дозаправки в космосе, то это серьезно затруднит их отслеживание благодаря возможности проводить больше маневров.