Археологи нашли беременного динозавра

Около 131 миллиона лет назад беременная самка ихтиозавра - дельфиноподобной рептилии эпохи динозавров - плавала в морях на территории современного Чили. Затем она погибла, а «соучастником убийства» выступил распад суперконтинента Гондвана, пишет The New York Times.

В результате распада Гондваны Южная Америка, некогда единое целое с Африкой и Антарктидой, отделилась, и образовалась новая геологическая структура - океанический Бассейн Рокас-Вердес. По словам профессора геологических наук Мэтью Малковски, одна из гипотез заключается в том, что этот процесс был частью зарождения Атлантического океана.

Геологические силы, раздвигавшие континенты, также разрушали земную кору, вызывая извержения вулканов и землетрясения. А землетрясения иногда провоцировали мощные подводные оползни. В раннем меловом периоде один из таких оползней обрушился в подводный каньон Рокас-Вердес, вызвав бурные потоки осадочных пород.

«Вероятно, эти оползни захватили ихтиозавров, сбросили их на дно каньона и покрыли осадочными породами», - рассказала Джудит Пардо-Перес, доцент Университета Магальяна в Чили.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне в чилийской Патагонии представляет собой кладбище ихтиозавров. Именно там были найдены окаменелости беременной самки. Эту находку ученые называют самой важной - она в идеальном состоянии.

Два года назад окаменелость длиной 3,5 метра была доставлена в Музей естественной истории Рио-Секо в Пунта-Аренасе. Исследователи назвали окаменелость Фионой в честь героини «Шрека», потому что кости ихтиозавра временно позеленели из-за реакции на клей, которым их защитили.

Внутри Фионы - нерожденный детеныш длиной около 50 сантиметров, с хвостом, направленным в сторону родовых путей. Хотя ихтиозавры были рептилиями, они не откладывали яйца, а рожали. Недавно учёные провели компьютерную томографию окаменелости, которая выявила ранее не замеченную деталь: самка ихтиозавра вынашивала не один, а два плода. Это открытие будет описано в будущих статьях ученых.

Внутри грудной клетки Фионы обнаружили груду мелких рыбьих костей, возможно, остатков её последнего приёма пищи. Ученые также заметили признаки зажившей травмы плавника и сращения костей, возможно, вызванного инфекцией.