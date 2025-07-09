Редкий метеорит заполнил пробел в вулканической истории Луны

Найденный в Африке метеорит с уникальным химическим составом закрыл важный пробел в понимании вулканической истории Луны. Результаты его анализа были представлены на конференции Goldschmidt в Праге. Полностью они будут опубликованы в рецензируемом журнале в этом году.

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Они проливают новый свет на эволюцию недр Луны, подчеркивая долговременный характер ее вулканической активности. Таким образом, подтверждена теория о том, что наш спутник сохранял внутренние теплогенерирующие процессы, которые подпитывали его вулканическую активность в несколько различных этапов.

Камень весом 311 граммов был обнаружен в 2023 году и получил обозначение Northwest Africa 16286. Анализ изотопов свинца в его составе показал, что порода сформировалась примерно 2,35 миллиарда лет назад — в период, оставивший очень мало лунных образцов. Это делает космического гостя самым молодым базальтовым лунным метеоритом, обнаруженным на Земле. Редкий геохимический профиль отличает его от образцов, доставленных предыдущими миссиями, а состав намекает, что он, вероятно, образовался из лавового потока, застывшего после извержения из недр нашей небесной соседки.

«Образцы лунных пород, доставленные миссиями, дают нам бесценные данные, но они ограничены районами посадки этих миссий. В отличие от них, лунные метеориты могут быть выброшены ударными кратерами с любого участка лунной поверхности. Этот метеорит — пример удачи: он просто упал на Землю и раскрывает тайны лунной геологии без огромных затрат на космическую миссию», — заявил научный сотрудник Манчестерского университета Джошуа Снейп, представивший исследование на конференции.

Сравнительно крупные кристаллы минерала оливина позволяют отнести породу к оливин-порфировому базальту — типу лунного вулканического базальта. В нем умеренное содержание титана и высокое — калия. Изотопный состав свинца, который служит геохимической «подписью», сохранившейся с момента формирования породы, указывает на происхождение из недр Луны с аномально высоким соотношением урана к свинцу.

Эти химические подсказки могут помочь определить механизмы, поддерживавшие длительное внутреннее тепловыделение на Луне.

«Возраст образца особенно важен, потому что он заполняет пробел в вулканической истории Луны почти в миллиард лет, — заметил Снейп. — Он моложе базальтов, собранных миссиями "Аполлон", "Луна" и "Чанъэ-6", но старше гораздо более молодых пород, доставленных китайской миссией "Чанъэ-5"».

По словам ученого, анализ метеорита указывает на долговременный процесс теплогенерации внутри Луны — возможно, за счет распада радиоактивных элементов, выделяющих тепло в течение длительного времени.

«Лунные породы редки, поэтому всегда интересно, когда мы находим что-то уникальное, отличающееся от всего остального. Этот метеорит дает новые данные о времени и характере вулканической активности на Луне. Нам еще многое предстоит узнать о геологическом прошлом Луны, и дальнейший анализ для определения точного места его происхождения на поверхности поможет выбрать цели для будущих миссий по доставке образцов», — заключил он.

Northwest Africa 16286 — один из 31 образцов официально идентифицированного лунного базальта на Земле. Его необычный состав, включающий оплавленные стекловидные включения и прожилки, указывает на то, что он, возможно, подвергся ударному воздействию астероида или метеорита на поверхности Луны перед тем, как был выброшен в космос и в конечном итоге упал на Землю. Это усложняет определение возраста породы, но исследователи оценивают его с погрешностью ±80 миллионов лет.