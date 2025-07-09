Samsung приблизит толщину Galaxy S25 FE к S25 Edge

Согласно новой информации инсайдеров из ZDNet, Samsung планирует выпустить «фанатский» Galaxy S25 FE с более тонким корпусом и улучшенной OLED-панелью по сравнению с Galaxy S24 FE. По слухам, вендор намерен приблизить толщину S25 FE к параметрам S25 Edge.

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Якобы Galaxy S25 FE получит толщину корпуса 7,4 мм, тогда как толщина S24 FE составляет 8 мм. И добиться этого получится посредством гибкой OLED-панели, имеющей небольшой размер. По информации инсайдеров, также ожидается экран размером 6,7" с частотой обновления 120 Гц, разрешением HFD+ и более тонкими рамками со всех сторон.

Устройство может иметь оснащение процессором Exynos 2400 SoC, 8 ГБ ОЗУ, ОС Android 16, аккумулятор ёмкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт, а также камеры 50 Мп + 12 Мп на задней панели.

Пока это один из первых, более полных, инсайдерских отчётов.