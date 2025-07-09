В WhatsApp для iOS появились цепочки сообщений

В бета-версии мессенджера WhatsApp для iOS началось тестирование функции цепочек сообщений — аналога веток обсуждений, который ранее стал доступен на Android. На нововведение обратила внимание редакция ресурса WABetaInfo (WBI).

Новая функция позволит создавать отдельные ветки для конкретных сообщений, не загромождая основную ленту чата. Это отличает ее от уже существующих ответов с цитированием, которые остаются в общем потоке переписки. Ожидается, что нововведение упростит отслеживание разговоров, особенно в активных групповых чатах, где одновременно обсуждается несколько тем.

Механизм работы следующий: на сообщении, к которому есть ответы в цепочке, появится специальный счетчик. При нажатии на него откроется отдельный экран, где будет отображаться вся ветка обсуждения. В этом окне пользователи смогут ознакомиться со всеми ответами в хронологическом порядке и продолжить дискуссию.

В настоящее время функция находится в активной разработке и пока не доступна даже всем участникам программы бета-тестирования через сервис Apple TestFlight.

Как правило, WhatsApp внедряет крупные нововведения поэтапно, поэтому перед полноценным публичным релизом цепочек сообщений, вероятно, выйдет еще несколько тестовых версий приложения.